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عاجل: رسالة حمدالله عقب خروج الهلال من مونديال الأندية

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- وجه المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الهلال، رسالة للجماهير عقب خسارة الفريق أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-1، وتوديع بطولة كأس العالم للأندية.

حمدالله عبّر عن فخره بتمثيل الزعيم، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي في منصة “X”، قال فيه:

-“لم تكن النتيجة التي كنا نأملها، لكنني فخور بتمثيل الهلال”.

-“أتمنى للفريق كل التوفيق والنجاح في المستقبل.. شكرًا لجماهير الهلال على دعمكم”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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