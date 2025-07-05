عاجل: رسالة حمدالله عقب خروج الهلال من مونديال الأندية

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شكرا لاهتمامكم بخبر رسالة حمدالله عقب خروج الهلال من مونديال الأندية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- وجه المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الهلال، رسالة للجماهير عقب خسارة الفريق أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-1، وتوديع بطولة كأس العالم للأندية.
حمدالله عبّر عن فخره بتمثيل الزعيم، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي في منصة “X”، قال فيه:
-“لم تكن النتيجة التي كنا نأملها، لكنني فخور بتمثيل الهلال”.
-“أتمنى للفريق كل التوفيق والنجاح في المستقبل.. شكرًا لجماهير الهلال على دعمكم”.