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عاجل: ألونسو يثني على أداء غولر

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أشاد تشابي الونسو مدرب ريال مدريد بأداء لاعبه التركي اردا غولر وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء بروسيا دورتموند.

قال ألونسو: “نلعب بشكل افضل عندما يكون أردا في الملعب ، يتمتع بصفات مميزة عديدة، علينا أن نبقيه قريبا من الكرة”.

وعن لياقته البدنية وخسارته للمبارزات الثنائية، قال: ” على أردا غولر التوقع أكثر من رد الفعل ، بهذه الطريقة يحسن أدائه في المباراة ولا يعتمد على القوة البدنية ، هذه هي المرحلة التي عليه ان يخوضها، انه يبلي بلاءا حسنا ونواصل تحفيزه لاكتساب الخبرة والنضج مع العلم أنه قادر على ارتكاب الاخطاء وتقبلها”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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