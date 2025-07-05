عاجل: ألونسو يثني على أداء غولر

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أشاد تشابي الونسو مدرب ريال مدريد بأداء لاعبه التركي اردا غولر وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء بروسيا دورتموند.

قال ألونسو: “نلعب بشكل افضل عندما يكون أردا في الملعب ، يتمتع بصفات مميزة عديدة، علينا أن نبقيه قريبا من الكرة”.

وعن لياقته البدنية وخسارته للمبارزات الثنائية، قال: ” على أردا غولر التوقع أكثر من رد الفعل ، بهذه الطريقة يحسن أدائه في المباراة ولا يعتمد على القوة البدنية ، هذه هي المرحلة التي عليه ان يخوضها، انه يبلي بلاءا حسنا ونواصل تحفيزه لاكتساب الخبرة والنضج مع العلم أنه قادر على ارتكاب الاخطاء وتقبلها”.