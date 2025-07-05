عاجل: البرازيل.. الهداف الأول في مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: تواصل البرازيل تألقها في كأس العالم للأندية 2025، حيث تتصدر قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف، برصيد 24 هدفًا، متفوقة بخمسة أهداف على الأرجنتين التي تحتل المركز الثاني بـ19 هدفًا.

ويعود هذا التفوق إلى الأداء اللافت للاعبين البرازيليين، الذين تألقوا بشكل جماعي في دور الـ16، حين سجلوا ستة أهداف في مباراة واحدة، كان من أبرزهم مالكوم بهدف، وماركوس ليوناردو بهدفين خلال فوز الهلال على مانشستر سيتي.

في المقابل، تراجع أداء الأرجنتين في الأدوار الإقصائية، رغم بدايتها القوية في البطولة، حيث غادر أبرز هدافيها المنافسة مبكرًا.

أنخيل دي ماريا، الذي يتصدر قائمة الهدافين الفرديين بأربعة أهداف، ولاوتارو مارتينيز صاحب الهدفين، ودّعا البطولة مع خروج بنفيكا وإنتر ميلان.

ما يميز البرازيل هذا العام هو توزيع الأهداف على عدد كبير من اللاعبين، حيث ضمت قائمة المسجلين 19 لاعبًا مختلفًا، وهو ما يعكس مشاركة أربعة أندية برازيلية في البطولة، العدد الأكبر من أي دولة.

لم تكتف البرازيل بالمشاركة، بل فرضت نفسها كأبرز مفاجآت البطولة، مع استمرار بالميراس وفلومينينسي في المنافسة على اللقب العالمي.