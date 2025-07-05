عاجل: خطة برشلونة البديلة بعد ضياع صفقة نيكو ويليامز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: بعد تعثّر صفقة نيكو ويليامز، بدأ نادي برشلونة البحث عن بديل هجومي مناسب لتعزيز صفوفه هذا الصيف.

كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن إدارة برشلونة أعادت تفعيل اهتمامها بالنجم الكولومبي لويس دياز، لاعب ليفربول، وتسعى لتقديم عرض جديد لضمه.

رغم حماس برشلونة للصفقة، إلا أن المنافسة ستكون شرسة من نادي بايرن ميونخ، إضافة إلى تمسك ليفربول بلاعبه ورفضه التفريط فيه بسهولة.

وفي حال تعثرت صفقة دياز، تلوح في الأفق “الخطة c” والمتمثلة في محاولة ضم ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد، ضمن خطط برشلونة لتعزيز خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد.