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عاجل: أرقام ليوناردو ضد فلومينينسي – هاي كورة

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حصل ماركوس ليوناردو لاعب الهلال على تقييم 7.8 في المباراة التي خسرها فريقه أمام فلومينينسي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وإليكم أبرز أرقام ليوناردو في اللقاء:

● الدقائق: 90′
● الأهداف: 1
● صناعة الأهداف: 0

● الهجوم:

  • اكتساب ركلات جزاء: 1
  • أهداف متوقعة: 0.46
  • إجمالي التسديدات: 3
  • تسديدات على المرمى: 1
  • أهداف متوقعة على المرمى: 0.80
  • تسديدات خارج المرمى: 1
  • حالات التسلل: 0
  • صناعة أهداف متوقعة: 0.03
  • صناعة فرص: 1
  • تمريرات لداخل الثلث الأخير: 0
  • تمريرات خلفية: 7
  • التمريرات الصحيحة: 12/15 (80%)
  • تمريرات طويلة اكتملت: 1/1 (100%)
  • اللمسات: 28
  • أخطاء حصل عليها: 3
  • فرص كبيرة سُجّلت: 1

● الدفاع:

  • أخطاء ارتُكبت: 0
  • فقد الاستحواذ: 8
  • تمت مرواغته: 0
  • تسديدات تم اعتراضها: 1
  • تشتيت كرات: 0
  • اعتراضات: 0
  • استعادة الكرة: 0
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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