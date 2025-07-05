عاجل: أرقام ليوناردو ضد فلومينينسي – هاي كورة

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شكرا لاهتمامكم بخبر أرقام ليوناردو ضد فلومينينسي – هاي كورة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حصل ماركوس ليوناردو لاعب الهلال على تقييم 7.8 في المباراة التي خسرها فريقه أمام فلومينينسي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025.
وإليكم أبرز أرقام ليوناردو في اللقاء:
● الدقائق: 90′
● الأهداف: 1
● صناعة الأهداف: 0
● الهجوم:
- اكتساب ركلات جزاء: 1
- أهداف متوقعة: 0.46
- إجمالي التسديدات: 3
- تسديدات على المرمى: 1
- أهداف متوقعة على المرمى: 0.80
- تسديدات خارج المرمى: 1
- حالات التسلل: 0
- صناعة أهداف متوقعة: 0.03
- صناعة فرص: 1
- تمريرات لداخل الثلث الأخير: 0
- تمريرات خلفية: 7
- التمريرات الصحيحة: 12/15 (80%)
- تمريرات طويلة اكتملت: 1/1 (100%)
- اللمسات: 28
- أخطاء حصل عليها: 3
- فرص كبيرة سُجّلت: 1
● الدفاع:
- أخطاء ارتُكبت: 0
- فقد الاستحواذ: 8
- تمت مرواغته: 0
- تسديدات تم اعتراضها: 1
- تشتيت كرات: 0
- اعتراضات: 0
- استعادة الكرة: 0