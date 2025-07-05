عاجل: أرقام ليوناردو ضد فلومينينسي – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حصل ماركوس ليوناردو لاعب الهلال على تقييم 7.8 في المباراة التي خسرها فريقه أمام فلومينينسي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وإليكم أبرز أرقام ليوناردو في اللقاء:

● الدقائق: 90′

● الأهداف: 1

● صناعة الأهداف: 0

● الهجوم:

اكتساب ركلات جزاء: 1

أهداف متوقعة: 0.46

إجمالي التسديدات: 3

تسديدات على المرمى: 1

أهداف متوقعة على المرمى: 0.80

تسديدات خارج المرمى: 1

حالات التسلل: 0

صناعة أهداف متوقعة: 0.03

صناعة فرص: 1

تمريرات لداخل الثلث الأخير: 0

تمريرات خلفية: 7

التمريرات الصحيحة: 12/15 (80%)

تمريرات طويلة اكتملت: 1/1 (100%)

اللمسات: 28

أخطاء حصل عليها: 3

فرص كبيرة سُجّلت: 1

● الدفاع: