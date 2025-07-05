عاجل: لودي يحسم مستقبله مع الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تحدث البرازيلي رينان لودي، لاعب الهلال، عن مستقبله مع الزعيم، بعد توديع بطولة كأس العالم للأندية.

لودي أوضح أن القرار النهائي بيد إدارة النادي، مشيرًا إلى أنه يحترم أي قرار سيتم اتخاذه، وذلك خلال تصريحات صحفية قال فيها:

-“لا أعلم ما الذي سيحدث، ففي نهاية كل موسم تكثر الأحاديث عني أو عن بقية اللاعبين”.

-“أترك الأمر لإدارة النادي، إذا رغبوا في استمراري فسأكون مع الفريق، وإذا قرروا رحيلي فسأحترم القرار”.

“المدرب سيموني إنزاغي تحدث معي عن دوري الجديد، سواء كقلب دفاع أيسر، أو كظهير خامس في الجهة اليسرى”.