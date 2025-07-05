عاجل: انزاغي يقدم وعدًا لجماهير الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- وعد الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، جماهير الزعيم بتقديم موسم مميز، عقب توديع بطولة كأس العالم للأندية.

إنزاغي أكد وجود مناقشات مع إدارة النادي لتعزيز صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال تصريحاته الصحفية، حيث قال:

-“أعد جماهير الهلال بأننا سنقدم موسمًا رائعًا. سنبدأ قريبًا معسكر الإعداد في النمسا استعدادًا لكأس السوبر، وقد استفدنا كثيرًا من هذه التجربة في المونديال”.

-“نحن في نقاش مستمر مع الإدارة من أجل تدعيم الفريق، وندرك حاجتنا للتعزيز في بعض المراكز. أنا فخور بأداء اللاعبين، فقد قدموا مباريات قوية في البطولة”.

-“المشاركة في كأس العالم للأندية كانت لحظة مهمة لتقييم مستوى الفريق ومعرفة ما نحتاج إليه مستقبلًا”.