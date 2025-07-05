عاجل: كايو سيزار: كنا نحلم بالنهائي لكن فخورون بما قدمناه

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شكرا لاهتمامكم بخبر كايو سيزار: كنا نحلم بالنهائي لكن فخورون بما قدمناه والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – علق البرازيلي كايو سيزار، لاعب الهلال، على توديع فريقه بطولة كأس العالم للأندية، عقب الخسارة أمام فلومينينسي بنتيجة 2-1.
كايو عبر عن فخره بما قدمه الفريق، مؤكدًا أن الطموح كان الوصول إلى النهائي والتتويج باللقب، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية، حيث قال:
-“نحن فخورون جدًا بما قدمناه في هذه النسخة من كأس العالم للأندية”.
-“كنا نطمح للمزيد، حلمنا كان الوصول إلى النهائي والتتويج باللقب، وهذا حلم كل فريق يشارك في هذه البطولة”.
-“أعتقد أن بعض التفاصيل كانت تنقصنا، ولهذا لم نتمكن من تحقيق ما كنا نطمح إليه”.
-“كنا نثق في جودة لاعبينا، وندرك أننا نملك فريقًا قادرًا على تقديم كرة قدم مميزة، ولذلك نشعر بالحزن للخروج، لكن في الوقت ذاته نحن فخورون بما حققناه”.