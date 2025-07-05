عاجل: تعليق بيلينغهام على غياب شقيقه عن مواجهة الريال ضد دورتموند

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد على غياب شقيقه جوب نجم بروسيا دورتموند عن المواجهة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم ، السبت، ضمن منافسات ربع نهائي مونديال الاندية.

بيلينغهام قال: “أخبرني أخي بانه لم تكن لديه اي فكرة بأنه مهدد بالايقاف ، ولكن مهلا ستكون هناك فرصة أخرى المستقبل “.

اضاف: “هذا قاسم مشترك بيننا ، فنحن دائما موقوفون (يضحك)”.

تابع “اعرف الكثير من الناس هناك ، ولدي ذكريات رائعة ايضا ، أنا ممتن جدا لدورتموند على كل شيء ، واتمنى كل التوفيق”.