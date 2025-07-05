اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجل: تعليق بيلينغهام على غياب شقيقه عن مواجهة الريال ضد دورتموند

0 نشر
0 تبليغ

  • عاجل: تعليق بيلينغهام على غياب شقيقه عن مواجهة الريال ضد دورتموند 1/2
  • عاجل: تعليق بيلينغهام على غياب شقيقه عن مواجهة الريال ضد دورتموند 2/2

شكرا لاهتمامكم بخبر تعليق بيلينغهام على غياب شقيقه عن مواجهة الريال ضد دورتموند والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد على غياب شقيقه جوب نجم بروسيا دورتموند عن المواجهة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم ، السبت، ضمن منافسات ربع نهائي مونديال الاندية.

بيلينغهام قال: “أخبرني أخي بانه لم تكن لديه اي فكرة بأنه مهدد بالايقاف ، ولكن مهلا ستكون هناك فرصة أخرى المستقبل “.

اضاف: “هذا قاسم مشترك بيننا ، فنحن دائما موقوفون (يضحك)”.

تابع “اعرف الكثير من الناس هناك ، ولدي ذكريات رائعة ايضا ، أنا ممتن جدا لدورتموند على كل شيء ، واتمنى كل التوفيق”.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا