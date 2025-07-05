عاجل: تشابي : تحدثت مع رودريغو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكد تشابي الونسو مدرب ريال مدريد أنه تحدث بشكل ودي مع لاعبه البرازيلي رودريغو جوس الذي تشير عدة تقارير الى غضبه من قلة دقائقه في بطولة مونديال الاندية.

قال ألونسو: “أنا متأكد من أن رودريغو قادر على استعادة افضل مستوياته ، تحدثت معه ، وهو ايجابي ومتحمس ومستعد عند الحاجة”.

اضاف: “اعتمد على اندريك وغونزالو ومبابي ، انا سعيد بإندريك الذي يتعافى ، جميعهم ضمن خططي لا نفكر حاليا في التحطيط طويل الامد للفريق نركز فقط على كأس العالم للاندية ، سنتخذ هذه القرارات بعد انتهاء البطولة”.