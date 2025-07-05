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عاجل: تشابي : تحدثت مع رودريغو

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكد تشابي الونسو مدرب ريال مدريد أنه تحدث بشكل ودي مع لاعبه البرازيلي رودريغو جوس الذي تشير عدة تقارير الى غضبه من قلة دقائقه في بطولة مونديال الاندية.

قال ألونسو: “أنا متأكد من أن رودريغو قادر على استعادة افضل مستوياته ، تحدثت معه ، وهو ايجابي ومتحمس ومستعد عند الحاجة”.

اضاف: “اعتمد على اندريك وغونزالو ومبابي ، انا سعيد بإندريك الذي يتعافى ، جميعهم ضمن خططي لا نفكر حاليا في التحطيط طويل الامد للفريق نركز فقط على كأس العالم للاندية ، سنتخذ هذه القرارات بعد انتهاء البطولة”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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