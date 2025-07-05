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عاجل: ماذا قال ألونسو عن مواجهة دورتموند ؟

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تحدث تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد عن مواجهة بروسيا دورتموند ، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للاندية.

ألونسو قال: “بعد يوفنتوس نريد مواصلة التقدم ، دورتموند فريق معتاد على المنافسة الاوروبية، ويقدم مستوى جيدا ، نحن متحسمون ، انا متأكد من ان مباراة الغد ستكون حافلة باللحظات الحاسمة”.

اضاف: “حقق دورتموند نتائج أفضل في اوروبا مقارنة بالدوري الالماني خلال العامين الماضيين ، ينافس بقوة في المباريات المهمة ، ستكون مباراة متقاربة”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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