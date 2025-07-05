عاجل: كوليبالي.. جدار الهلال الصلب يتألق رغم الخروج!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: رغم خروج الهلال من منافسات كأس العالم للأندية 2025، إلا أن المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي خطف الأضواء بأداء استثنائي أمام فلومينينسي البرازيلي.

وحصل كوليبالي على تقييم كامل (100/100) من منصة Sorare، في تأكيد جديد على صلابته الدفاعية وقيمته الكبيرة للفريق السعودي.

كان اللاعب منقذ الهلال في عدة مواقف حرجة، كما قدم تمريرة حاسمة، وفرض سيطرته الكاملة على الخط الخلفي.

كما فاز بـ10 من أصل 11 صراعًا فرديًا، كما نفذ تدخلًا حاسمًا وهو في موقع آخر مدافع، مانعًا هدفًا محققًا.