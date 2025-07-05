أخبار اليمن : حماس تسلّم ردّها على مقترح وقف النار

حماس تسلّم ردّها على مقترح وقف النار
أعلنت حركة حماس أنها سلّمت ردها على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمه الوسطاء، مؤكدةً ان الرد اتسم بـ"الإجابية".
وقالت الحركة، في بيان: "أكملت حركة حماس مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على شعبنا في غزة".
وأضافت "قامت الحركة بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية"، مؤكدةً أن "الحركة جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار".
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