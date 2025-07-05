عاجل: جدول مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025 «السبت 5 يوليو»

شكرا لاهتمامكم بخبر جدول مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025 «السبت 5 يوليو» والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف عبر التقرير التالي على جدول أبرز مباريات اليوم السبت الموافق 5 يوليو/ تموز 2025 في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة لها.

وتستكمل اليوم السبت منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، بمواصلة مباريات الدور ربع النهائي للمونديال، الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية.

الهلال السعودي خسر المباراة الأولى في ربع النهائي بنتيجة 1-2 أمام فلومينينسي البرازيلي.

فيما يلتقي في الطرف الآخر فريق تشيلسي الإنجليزي مع فريق برازيلي آخر هو بالميراس في المباراة الثانية.

بعد ذلك يلعب باريس سان جيرمان الفرنسي مع بايرن ميونخ الألماني، وريال مدريد الإسباني ضد فريق ألماني آخر هو بروسيا دورتموند.

مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025



بالميراس البرازيلي × تشيلسي الإنجليزي – 5.00 بتوقيت أبوظبي – منصة DAZN.

باريس سان جيرمان الفرنسي × بايرن ميونخ الألماني – 20.00 بتوقيت أبوظبي – منصة DAZN.

ريال مدريد الإسباني × بروسيا دورتموند الألماني – 0.00 بتوقيت أبوظبي – منصة DAZN.

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