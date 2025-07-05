عاجل: 3 تحديات تنتظر مانشستر سيتي في الموسم الجديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – سيكون أمام مانشستر سيتي الكثير من التحديات في الموسم الجديد، حيث يطمح بيب جوارديولا لوضع الفريق على الطريق الصحيح مرة أخرى.

وفي إطار تغطيتنا لكل ما يخص السيتي، سنقدم لكم في هذا التقرير أبرز 3 تحديات تنتظر الفريق.

استعادة الهيبة

صحيح أن الموسم الماضي لمانشستر سيتي كان للنسيان، لكن أكثر شيء تضرر منه الفريق، كان انتزاع الهيبة منه أمام الخصوم كبارًا وصغارًا، فقد وجدنا الفريق يتلقى هزائم كثيرة داخل وخارج ملعبه.

في المواسم السابقة، كانت ملاقاة السيتي كفيلة ببث الرعب في نفوس الخصوم، لكن تراجع أداء الفريق جعله غير مهاب، لذلك على جوارديولا أن يعمل لاستعادة الهيبة مرة أخرى.

مشكلة الظهير الأيمن

دائمًا ما كان مركز الظهير الأيسر يمثل مشكلة لجوارديولا منذ حضوره للسيتي، حتى حلها مؤخرًا بضم ريان آيت نوري، والآن انتقلت المشكلة للجانب الأيمن بعد رحيل كايل والكر المنتظر، لذلك على السيتي أن يبحث عن ظهير أيمن يستحق التواجد في تشكيلة الفريق.

تأثير دي بروين

قد يكون نجاح السيتي في ضم تياني ريندرز وريان شرقي أمرًا جيدًا لخط وسط الفريق، لكن هل هما قادران على تعويض رحيل كيفين دي بروين الذي كان العقل المدبر والمحرك الأساسي للسيتي؟

سيكون على جوارديولا أن يجد الحل المناسب حتى لا يشعر اللاعبون بغياب دي بروين، والذي كان يمثل نصف قوة الفريق في الكثير من الأوقات.