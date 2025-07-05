عاجل: سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 5 يوليو 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم السبت 5 يوليو 2025، مع توقف التعاملات المالية في البنوك، بسبب العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي.

أكدت مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن النقاشات الجارية مع الحكومة المصرية تركز على أولويات اقتصادية محورية، في مقدمتها تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة والمضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعمه لقيادة النمو الاقتصادي.

وأوضحت كوزاك، أن هذه الخطوات ضرورية لتحقيق نمو اقتصادي أقوى وأكثر استدامة، من خلال تقليص دور الدولة في بعض القطاعات، وتنويع الأصول المملوكة، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وفيما يتعلق بدمج المراجعتين الرابعة والخامسة ضمن برنامج التمويل، قالت كوزاك إن المناقشات لا تزال جارية، وتشمل تقييم الاحتياجات التمويلية الحالية لمصر، مشيرة إلى أن تحديد حجم الشريحة المقبلة سيعتمد على نتائج هذا التقييم.

وأضافت: “من المبكر التنبؤ بأي قرارات مالية حاليًا، حيث لا تزال المشاورات مستمرة لتحديد ما يلبي الاحتياجات الاقتصادية بشكل فعال”.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدرهم في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 13.45 جنيه للشراء و13.48 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي AIB

وتحدد سعر الدرهم في المصرف العربي الدولي عند 13.42 جنيه للشراء و13.45 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان

ووصل سعر الدرهم في بنك التعمير والإسكان إلى 13.42 جنيه للشراء و13.46 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة

وقُدر سعر الدرهم في بنك البركة بقيمة 13.41 جنيه للشراء و13.44 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وجاء البنك المركزي المصري سعر الدرهم اليوم عند 13.41 جنيه للشراء و13.45 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

وسجل سعر الدرهم في بنك القاهرة مستوى 13.41 جنيه للشراء و13.45 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وتحدد سعر الدرهم في بنك مصر عند 13.41 جنيه للشراء و13.45 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدرهم في البنك الأهلي المصري نحو 13.41 جنيه للشراء و13.45 جنيه للبيع.