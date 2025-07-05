عاجل: بعد تألق غونزالو غارسيا.. موهبة مغربية تعوضه في رديف ريال مدريد

شكرا لاهتمامكم بخبر بعد تألق غونزالو غارسيا.. موهبة مغربية تعوضه في رديف ريال مدريد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - يقترب نادي ريال مدريد من ضم موهبة شابة، بعد تألق لاعبه الصاعد غونزالو غارسيا، الذي بات أحد عناصر الفريق الأول.

غارسيا تم تصعيده مؤخراً من أكاديمية ريال مدريد، وتحديدا من الفريق الرديف “كاستيا”، ليشارك مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.

وسرعان ما لفت المهاجم صاحب الـ21 عاماً الأنظار بتألقه، حيث سجل 3 أهداف في 4 مباريات حتى الآن مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025.

موهبة مغربية في ريال مدريد



ريال مدريد حسم صفقة التعاقد مع المهاجم المغربي الشاب رشاد فتال، لاعب ألميريا، لتعويض غونزالو في الكاستيا.

وجاء التعاقد مع فتال بناء على طلب ألفارو أربيلوا، مدرب الرديف، الذي لفت نظره تألق صاحب الـ20 عاماً في نهائي كأس الملك للشباب.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة كلفت خزينة الريال 6 ملايين يورو، ويمتد العقد لـ3 سنوات.

جدير بالذكر أن عقد فتال مع ألميريا كان ممتداً حتى صيف 2028 بشرط جزائي قيمته 40 مليون يورو، لكن النادي الأندلسي وافق على عرض ريال مدريد بمبلغ أقل.

وخاض فتال 19 مباراة مع ألميريا الموسم الماضي في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها هدفاً وصنع مثله.

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