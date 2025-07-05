عاجل: برشلونة أم ويليامز … من الخاسر ؟!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أوضح الصحفي لويس كاراسكو الخاسر الاكبر من انهيار صفقة تعاقد البارسا مع نيكو ويليامز .

الصحفي قال عبر TV3 : “اليوم برشلونة يتلقى ضربة، لكن غدا سينسى ، لقد خسر نيكو أكثر بكثير من برشلونة بقراره”.

نيكو ويليامز قرر البقاء مع اتلتيك بيلباو وتجديد عقده حتى 2035 ، رغم علمه بتحرك البارسا للتوقيع معه هذا الصيف، وهو ما اعتبره البارسا بالخيانه التي لن يسامح بها مطلقا لهذا أغلق باب برشلونة أمام ويليامز الى الابد ، واصبح احتمالية انضمامه للفريق الكتالوني في المستقبل شبه معدومه .