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عاجل: الهدافين التاريخيين لمواجهة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

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  • عاجل: الهدافين التاريخيين لمواجهة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان 1/3
  • عاجل: الهدافين التاريخيين لمواجهة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان 2/3
  • عاجل: الهدافين التاريخيين لمواجهة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان 3/3

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – قمة كبير منتظرة الليلة ما بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية.

حيث من المقرر أن يلتقي بطل أوروبا مع بطل ألمانيا في الدور ربع النهائي من مونديال الأندية، وتمثل هذه المباراة نهائي مبكر.

وعلى مدار 14 مباراة سابقة تواجه فيها الفريقان في كل البطولات، تصدر إيريك ماكسيم تشوبو موتينج وكيليان مبابي صدارة الهدافين التاريخيين للمواجهة بثلاثة أهداف لكلًا منهما.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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