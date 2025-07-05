عاجل: بعد مخاوف تفتت الأصوات.. رئيس سان جيرمان يكشف مرشحه للكرة الذهبية

شكرا لاهتمامكم بخبر بعد مخاوف تفتت الأصوات.. رئيس سان جيرمان يكشف مرشحه للكرة الذهبية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - قدّم ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، دعمه لأحد نجوم فريقه، للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025 لأفضل لاعب في العالم.

باريس سان جيرمان توج بالثلاثية في الموسم المنصرم (2024-2025)، المتمثلة في الدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا.

وظهر عدد من نجوم باريس سان جيرمان بين المرشحين المحتملين للكرة الذهبية 2025 بعد أداء مذهل هذا الموسم، وفقا لما أكدته مصادر مختلفة.

وجاء على رأس هؤلاء المرشحين عثمان ديمبلي، وأشرف حكيمي، وفيتينا، وديزيري دوي.

وبناء عليه، ظهرت تقارير مؤخراً تشير إلى أن وجود أكثر من مرشح من نفس الفريق قد يكون أمراً سلبياً وليس إيجابياً، بسبب تفتت الأصوات بينهم، خاصة أنهم حققوا نفس الإنجازات على المستوى الجماعي.

سان جيرمان يكشف مرشحه للكرة الذهبية



وقال الخليفي لشبكة “RMC Sport” الفرنسية بعد تدريب الفريق الباريسي استعداداً لمواجهة بايرن ميونخ في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025: “إذا لم يفز عثمان ديمبلي بالكرة الذهبية، فهناك مشكلة”.

وأضاف: “بالنظر إلى الموسم الذي قدمه، وهو موسم رائع، فلا شك أنه فاز بالكرة الذهبية، لقد فعل كل شيء”.

وأوضح: “هذا أمر مهم بالتأكيد للنادي، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن يلعب الجميع من أجل الفريق”.

وعن المنافسة في كأس العالم للأندية، اختتم الخليفي حديثه قائلاً: “اللاعبون والمدرب والجميع متحمسون، ونتعامل مع كل مباراة على حدة للوصول إلى أبعد مدى ممكن”.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR