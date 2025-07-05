عاجل: اسباب خسارة الهلال من فلومينينسي البرازيلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: تلقى نادي الهلال السعودي خسارة مؤلمة أمام فريق فلومينينسي البرازيلي، ليغادر البطولة إثر هذه الهزيمة، رغم أنه كان من أبرز المرشحين للوصول للأدوار المتقدمة، خاصة بعد إقصائه للعملاق الإنجليزي مانشستر سيتي.

هذه ابرز اسباب خسارة الهلال وجاءت على النحو التالي:

١- لعب الفريق البرازيلي بتكتل دفاعي كبير … السيد انزاغي لم يكن لديه اي حلول لهذا الموقف.

٢- ضرب الفريق البرازيلي الهلال بالهجمات المرتده.

٣- سوء المراكز التي لعب فيها كل من متعب الحربي و لودي.

٤- انزاغي تعامل مع الفريق البرازيلي بطريقه سطحيه فنيا.

٥- لم يكن لدى لاعبي الهلال اي طابع شرس من اجل القتال على الكرة.

٦- ضعف التركيز وتحديدا اللاعبين البرتغاليين كانو خارج اللقاء بسبب تأثرهم بوفاة مواطنهم جوتا.

٧- اخيرا وبكل تأكيد الاصابات والغيابات لعبت دور مهم ورئيسي في مغادرة البطولة .