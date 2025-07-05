عاجل: أمام فلومينينسي.. بونو يواصل تصدياته الأسطورية في مونديال الأندية (فيديو)

شكرا لاهتمامكم بخبر أمام فلومينينسي.. بونو يواصل تصدياته الأسطورية في مونديال الأندية (فيديو) والان مع التفاصيل



واصل المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي تصدياته الأسطورية في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

بونو شارك أساسياً في مباراة الهلال ضد فلومينيسي البرازيلي ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ياسين بونو في مباراة الهلال ضد فلومينيسي

وشهدت الدقيقة 55 خطأ دفاعي كارثي من جانب لاعبي الهلال، لتصل الكرة إلى كانو لاعب فلومينيسي.

وانفرد كانو بالمرمى، وحاول مراوغة بونو، لكن الأخير منع الكرة بشكل غير متوقع، ليحرم فلومينيسي من هدف ثانٍ.

يذكر أن ياسين بونو تألق بشكل استثنائي في فوز الهلال على مانشستر سيتي في ثمن النهائي بنتيجة 4-3.

وقام بونو بـ10 تصديات أمام مانشستر سيتي، وهو رقم لم يحدث من قبل في النسخة الحالية من البطولة.

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