عاجل: لأول مرة خارج القاهرة.. أسيوط تحتضن ختام المهرجان القومي للمسرح

شكرا لاهتمامكم بخبر لأول مرة خارج القاهرة.. أسيوط تحتضن ختام المهرجان القومي للمسرح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - في أجواء احتفالية مبهرة، وتحت أنظار جمهور غفير من أبناء الصعيد، احتضنت محافظة أسيوط مساء الجمعة ختام فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، والذي أقيم لأول مرة في تاريخه خارج العاصمة، على خشبة قصر ثقافة أسيوط، تحت شعار “في كل مصر”، تجسيدًا للتوجه الوطني نحو العدالة الثقافية وتعميم الفنون على مستوى الجمهورية.

حضور رسمي وفني واسع

أُقيم الحفل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبحضور محافظ أسيوط اللواء دكتور هشام أبوالنصر، والفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والمخرج عادل عبده مدير المهرجان، إلى جانب نخبة من نجوم المسرح والفن والإعلام، أبرزهم الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنان ميدو عادل، الإعلامية بوسي شلبي، الفنان ضياء عبدالخالق، والمخرج خالد جلال.

كما شارك في الحدث ممثلون عن مؤسسات تنفيذية ودينية واقتصادية بالمحافظة، من بينهم الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وقيادات من الغرفة التجارية، ومديريات الثقافة، والإسكان، والأوقاف، والكنيسة، في مشهد يعكس تكاتف مؤسسات الدولة لخدمة الحراك الثقافي.

رؤية ثقافية متجددة

وفي كلمته خلال الحفل، أكد محافظ أسيوط أن استضافة هذا الحدث الفني القومي تمثل محطة فارقة في تاريخ العمل الثقافي بالمحافظة، وتعكس رؤية القيادة السياسية في مد جسور المعرفة والفن إلى مختلف الأقاليم، مشددًا على أن المسرح أداة فعالة في غرس القيم وتنمية الوعي المجتمعي.

وأضاف: “ما نشهده اليوم هو تأكيد على أن الثقافة ليست حكرًا على العاصمة، ولكل مدينة مصرية الحق في أن تكون منصة للإبداع، خاصة محافظات الصعيد التي تزخر بالمواهب والطاقات الشابة”.

إشادة وامتنان

من جانبه، أعرب الفنان محمد رياض عن سعادته الغامرة بما لمسه من حفاوة واستقبال لدى جمهور أسيوط، مؤكدًا أن الدورة الحالية كانت استثنائية بكل المقاييس، وقال: “حين يصل الفن إلى الناس حيث هم، يحقق رسالته الحقيقية”.

أما المخرج عادل عبده، فأوضح أن اختيار أسيوط جاء استنادًا إلى ما تمتلكه من إرث مسرحي عريق وطموحات فنية واعدة، مؤكدًا أن إقامة الحفل الختامي بالمحافظات هو امتداد لرؤية وزارة الثقافة بنقل الفعاليات الكبرى إلى مختلف أقاليم الجمهورية.

فقرات الحفل والتكريمات

بدأ الحفل بعرض السجادة الحمراء، تلاه عزف السلام الوطني، ثم فقرة تكريم للمشاركين والمساهمين في إنجاح الدورة، أبرزهم الفنان خالد أبوضيف، المخرج أسامة عبدالرؤوف، الكاتب حسام عبدالعزيز، الدكتور حسام عطا، والكاتب المسرحي الكبير درويش الأسيوطي، أحد رموز الحركة المسرحية في الصعيد.

كما تم تكريم اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بمنحه درع المهرجان، تقديرًا لجهوده في دعم الفنون والثقافة، ومبادرته باستضافة هذه النسخة الاستثنائية من المهرجان.

عرض مسرحي مميز

واختُتم الحفل بعرض مسرحي بعنوان “حاجة تخوف” من إخراج المخرج خالد جلال، حيث نال العرض إعجاب الحضور وترك أثرًا فنيًا مميزًا، ليشكل مسك الختام للدورة.

أسيوط.. بوابة للفن والثقافة

وفي ختام الحفل، شدد اللواء هشام أبوالنصر على أن أبواب أسيوط ستظل مفتوحة أمام كل الفعاليات الثقافية، مؤكدًا أن دعم الفن جزء أساسي من استراتيجية بناء الإنسان المصري، وتعزيز قيم الانتماء والوعي الوطني.