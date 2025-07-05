عاجل: العُلا «لؤلؤة الصحراء السعودية» تكشف أسرار آلاف السنين

عدن - ياسمين عبد العظيم - في تقرير موسّع نُشر في عدد يوليو 2025 من مجلة “The UNESCO Courier”، سلطت منظمة اليونسكو الضوء على محافظة العُلا بوصفها “لؤلؤة الصحراء السعودية”، كاشفة عن تفاصيل مشوقة حول التحولات الكبرى التي شهدتها هذه الواحة التاريخية، التي كانت محطة مركزية على طريق البخور الذي ربط الجزيرة العربية بالحضارات الشرقية والغربية عبر العصور.

وذكرت المجلة أن العُلا، الواقعة شمال غرب المملكة في منطقة المدينة المنورة، كانت لفترة طويلة كنزًا أثريًا محفوظًا بعيدًا عن الأنظار، لكن أعمال البحث والتنقيب التي تقودها الهيئة الملكية لمحافظة العُلا منذ عام 2017 بدأت تكشف طبقة تلو الأخرى من تاريخها العميق، الذي يعود إلى ما قبل 200 ألف عام.