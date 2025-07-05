عاجل: موقف راشفورد بعد انهيار صفقة نيكو ويليامز الى برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن موقف ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد من انهيار صفقة تعاقد البارسا مع نيكو ويليامز والذي يعني زيادة فرصه انضمامه الى الفريق الكتالوني الذي يحلم بارتداء قميصه هذا الصيف.

الصحفي أكد أن برشلونة هو الخيار المفضل لماركوس راشفورد حتى الآن ، ولكن لم يحسم أي شيء بعد وخاصة أن النادي الكتالوني لم يُقبل على أي تحرك ملموس تجاهه .

وعلى الرغم من وجود خيارات آخرى متاحة على طاولة راشفورد الآن، إلا أنه لا يزال ينتظر البارسا.