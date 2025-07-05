عاجل: على يد فلومينينسي.. نهاية مشوار الهلال في مونديال الأندية

شكرا لاهتمامكم بخبر على يد فلومينينسي.. نهاية مشوار الهلال في مونديال الأندية والان مع التفاصيل



انتهت رحلة الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 على يد فلومينينسي البرازيلي.

ولعب الهلال، مساء الجمعة أمام فلومينينسي، وذلك ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

نتيجة مباراة الهلال ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025

وتعرض الهلال للخسارة أمام فلومينينسي بنتيجة 1-2، ليخرج من ربع النهائي.

تقدم فلومينينسي في النتيجة عبر ماتيوس مارتينيلي في الدقيقة 40 من تصويبة قوية.

وفي الدقيقة 51، عدل الهلال النتيجة بواسطة ماركوس ليوناردو.

لكن الدقيقة 70، شهدت تسجيل فلومينينسي هدف الفوز بواسطة هركليز.

وبذلك، سيلعب فلومينينسي في نصف نهائي مونديال الأندية مع المتأهل من مباراة بالميراس وتشيلسي.

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