عاجل: انهيار زوجة جوتا خلال الاستعداد لجنازته (فيديو)

شكرا لاهتمامكم بخبر انهيار زوجة جوتا خلال الاستعداد لجنازته (فيديو) والان مع التفاصيل



لم تتمالك روت كاردوسو، زوجة ديوغو جوتا نجم ليفربول الراحل، نفسها قبل ساعات من جنازته.

ولقي جوتا (28 عاماً) حتفه رفقة شقيقه أندريه سيلفا، في حادث أدى إلى اشتعال سيارتهما بمقاطعة زامورا بإسبانيا، يوم الخميس.

وتأتي وفاة جوتا بعد أيام من زواجه من صديقته روت كاردوسو يوم 22 يونيو/حزيران الماضي.

ورصدت عدسات المصورين انهيار كاردوسو وهي تستعد لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه قبل دفنه.

ووصل جثمان جوتا إلى مسقط رأسه بمدينة غوندومار شمال البرتغال، مساء الجمعة، تمهيداً لتشييع الجنازة.

وانطلق موكب من السيارات الجنائزية إلى البرتغال من مشرحة بويبلا دي سانابريا في إسبانيا، بالقرب من المكان الذي انحرفت فيه السيارة.

وشوهدت زوجة جوتا وهي تغادر المشرحة وتنضم إلى الموكب.



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