عاجل: هدية عيد ميلادها.. وفاة أمريكية بعد أيام من خضوعها لجراحة تجميلية

عدن - ياسمين عبد العظيم - توفيت الأمريكية ويلدليس روزا بعد أيام قليلة من خضوعها لعملية تكبير أرداف، والتي يصفها الخبراء بأنها من أخطر العمليات الجراحية التي يمكن أن يخضع لها شخص، وفقًا لـ صحيفة ديلي ميل البريطانية.

هدية عيد الميلاد

وبحسب الصحيفة، كانت ضابطة الشرطة قد حددت موعدًا للعملية كهدية عيد ميلاد لنفسها، بعدما عادت من مهمتها في الكويت، ثم خضعت للعملية في مارس الماضي.

الأمريكية ويلدليس روزا

روزا، البالغة من العمر 26 عامًا، من نيو أورلينز بولاية أريزونا، ذهبت إلى ميامي لإجراء العملية، حيث الأسعار أرخص من المدن الكبرى الأخرى، كما توجد وفرة من العيادات التي تضم جراحي تجميل مشهورين عالميًا.

تكبير الأرداف البرازيلية

ووفقًا لـ ديلي ميل، بالنسبة لحوالي 30,000 امرأة أمريكية سنويًا، تُعدّ عملية تكبير الأرداف البرازيلية الخيار الجراحي الأمثل للحصول على قوام الساعة الرملية الذي يشبه قوام كيم كارداشيان، حيث تسعى لتظهر بخصر نحيف وأرداف ممتلئة.

الأمريكية ويلدليس روزا

وعلى الرغم من شعبيتها، تعد عمليات تكبير الأرداف البرازيلية من أكثر عمليات التجميل شيوعًا، حيث تتوفي مريضة واحدة من بين كل 3,000 مريضة بسبب فشل الرئة نتيجة حقن الدهون عن طريق الخطأ في الوريد، أو العدوى أو تعفن الدم، أو فقدان الدم.

بدأت روزا في التعافي والتحسن بعد أيام قليلة من الجراحة، ولكن فجأة انخفض ضغط دمها، وكانت تُعاني صعوبة في التنفس.

بعد ثلاثة أيام من العملية، انهارت في حمامها ووُجدت فاقدة للوعي، وفشلت محاولات الإنعاش القلبي الرئوي، وأُعلنت وفاتها في صباح اليوم التالي.

في حين توفيت روزا في مارس الماضي بسبب جلطة دموية حادة انتقلت إلى رئتيها، لم تُبلغ عائلتها عن وفاتها إلا هذا الأسبوع.