عاجل: سيميوني يُقدم عرضًا لضم جلاد تشابي ألونسو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يتحرك أتلتيكو مدريد بقوة هذا الصيف لإعادة بناء الفريق بعد موسم مخيب، ويستهدف التعاقد مع المهاجم أديمولا لوكمان، نجم أتالانتا وصاحب الثلاثية الشهيرة في نهائي الدوري الأوروبي أمام باير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو.

اللاعب النيجيري خطف الأنظار وقتها بقوة، وساهم في منح ناديه أول لقب أوروبي في تاريخه، على حساب الفريق الذي كان يقوده مدرب ريال مدريد الحالي وليفركوزن السابق.

المدرب دييغو سيميوني وضع لوكمان ضمن أولوياته، مستغلًا العلاقة الجيدة التي تربط إدارة أتلتيكو بنادي أتالانتا بعد صفقات سابقة جمعت الطرفين، أبرزها انتقال الحارس موسو والمدافع روغيري.

سعر لوكمان في السوق ارتفع بشكل كبير، ويُقدّر حاليًا بـ60 مليون يورو، بعد تسجيله أكثر من 20 هدفًا في الموسم المنصرم.