عاجل: برج أيقوني ومونوريل.. “الوطنية للانتخابات” تكشف رموز المرشحين لـ”الشيوخ”

شكرا لاهتمامكم بخبر برج أيقوني ومونوريل.. “الوطنية للانتخابات” تكشف رموز المرشحين لـ”الشيوخ” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة اعتمدت تحديثًا لجدول الرموز الانتخابية الخاصة بالمرشحين، سواء على مستوى القوائم أو الفردي، بما يعكس روح الجمهورية الجديدة، ويعبّر عن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية في المرحلة الحالية.

الرموز الجديدة

وخلال مداخلة ببرنامج “90 دقيقة” مع الإعلامية بسمة وهبة، أوضح بنداري أن الرموز الجديدة تشمل على سبيل المثال لا الحصر: “البرج الأيقوني”، و”المونوريل”، و”القطار السريع”، مشيرًا إلى أن هذه الرموز تمثل توجهًا واضحًا لدى الهيئة لتجديد أدوات التفاعل مع الناخب المصري، وربط الرمزية الانتخابية بواقع الإنجاز الوطني.

وأضاف أن جداول الرموز متاحة للمرشحين وفق معايير واضحة، وتُمنح بنظام الأولوية، كما سيتم إعلانها رسميًا مع الكشوف الأولية للمرشحين خلال الأيام المقبلة.

الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الثلاثاء الماضي، مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ في فصله التشريعي الثاني (2025 -2030).

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، خلال مؤتمر صحفي، أن فتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بدءًا من يوم السبت 5 يوليو الجاري، وحتى يوم الخميس 10 يوليو، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير، حيث يُغلق باب التقديم في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وأوضح “بدوي” أن الهيئة ستنشر كشوف أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ يوم الجمعة 11 يوليو، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية وبدء فترة الدعاية الانتخابية في 18 يوليو الجاري، تمهيدًا لبدء الصمت الانتخابي في 31 يوليو.

مواعيد التصويت

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ سيُجرى يومي الخميس والجمعة، الموافقين 1 و2 أغسطس، من خلال لجان الاقتراع بالبعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية.

وأضاف “بدوي” أن انتخابات مجلس الشيوخ ستُجرى داخل البلاد يومي 4 و5 أغسطس، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة، على أن تعلن نتيجة الانتخابات وتنشر الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس.

وأوضح أنه في حال وجود جولة إعادة، ستُجرى في الخارج يومي 25 و26 أغسطس، وفي الداخل يومي 27 و28 أغسطس، على أن تُعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 4 سبتمبر 2025.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الكامل بتطبيق كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بسير الانتخابات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين وحسن إدارة العملية الانتخابية.

وشددت على أن الانتخابات ستُجرى تحت إشراف قضائي كامل لضمان النزاهة والشفافية، بمشاركة نحو 10600 قاضٍ من هيئات قضائية مختلفة، وقد تم إعداد برامج تدريبية خاصة لتأهيل القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، باستخدام تقنيات حديثة مثل التدريب بالفيديو.