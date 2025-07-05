عاجل: سبب تردد أرسنال في تقديم عرض لـ رودريغو..!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، عن مستجدات مهمة بشأن مستقبل النجم البرازيلي رودريغو غوس، مهاجم ريال مدريد، وسط اهتمام متزايد من جانب نادي آرسنال.

وقال رومانو في تصريحات حديثة: “يمكنني التأكيد أن آرسنال يُقدّر رودريغو بشكل كبير، وهذا واضح تمامًا. الجميع في النادي، بمن فيهم الإدارة، يحبون اللاعب، لكن حتى الآن، لا توجد مفاوضات ملموسة ولا عروض رسمية على الطاولة”.

وأشار رومانو إلى أن السبب الرئيسي وراء عدم تحرك آرسنال حتى الآن يعود إلى القيمة المالية المرتفعة المتوقعة للصفقة، بالإضافة إلى أن مستقبل رودريغو لم يتم حسمه بعد بشكل رسمي من جانب ريال مدريد.

وأضاف: “ريال مدريد يخطط لعقد اجتماع مع وكيل رودريغو خلال الأيام المقبلة لتوضيح الصورة. والنقطة الحاسمة هنا هي أن رودريغو لن يغادر مدريد إلا إذا اتخذ هو بنفسه قرار الرحيل. إذا قال لإدارة النادي أو للمدرب تشابي ألونسو: (أريد المغادرة وتجربة شيء مختلف)، فستُتاح له الفرصة للرحيل”.

واختتم رومانو حديثه مؤكدًا: “ريال مدريد لا يمر بحالة يأس لبيع رودريغو، كل شيء الآن يعتمد على ما يريده اللاعب، ومن ثم على تحركات آرسنال”.