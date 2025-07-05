عاجل: مواجهة خاصة لـ فينيسيوس ضد دورتموند

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يستعد ريال مدريد لمواجهة بروسيا دورتموند، غدا السبت ، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للاندية .

هذا اللقاء سيكون مواجهة خاصة لنجم الريال فينيسيوس جونيور، حيث سيكون البرازيلي في مواجهة خصم صنع امامه التاريخ.

النجم البرازيلي يواجه أحد ضحاياه المفضلين ، يعد دورتموند الخصم الذي يظهر فينيسيوس أمامه افضل معدل تهديفي بمتوسط هدفين في كل مباراة.

وهو ثامن أكثر فريق سجل في مرماه ، وأبرز الذكريات الحديثة للاعب ضد الفريق الالماني في نهائي دوري ابطال اوروبا 2024 (لقب الخامسة عشر) والريمونتادا في البرنابيو الموسم الماضي.

يذكر أن فالنسيا يصتدرقائمة ضحايا فينيسيوس المفضلين حيث سجل في شباكه 9 أهداف في 13 مواجهة ، يليه أوساسونا بـ (8 اهداف بـ 12 مباراة) ، ثم برشلونة ب 7 اهداف خلال 21 كلاسيكو.