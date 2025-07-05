عاجل: الوطنية للانتخابات تعلن بدء تلقي أوراق الترشح غدًا.. والدعاية في هذا الموعد

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة أنهت جميع الاستعدادات المتعلقة ببدء تلقي أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية، وذلك اعتبارًا من صباح الغد وحتى يوم الخميس 10 يوليو، في 27 محافظة من خلال المحاكم الابتدائية المخصصة لذلك.

متابعة لحظية لكافة الأوراق إلكترونيًا

وأوضح بنداري، خلال تصريحات في برنامج “90 دقيقة” مع الإعلامية بسمة وهبة على شاشة قناة المحور، أن الهيئة وفّرت برنامجًا إلكترونيًا موحدًا يتيح متابعة لحظية لكافة الأوراق المقدمة من المرشحين، ما يسهم في تعزيز الشفافية والدقة في الإجراءات، ويمنح الهيئة سيطرة كاملة على منظومة التقديم في كل محافظة.

وأضاف أن فترة التقديم تبدأ يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساءً، وقد جرى تدريب الأطقم الفنية والقانونية داخل المحاكم الابتدائية لضمان انتظام سير العملية، وسط متابعة مباشرة من الهيئة المركزية.

موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين

وكشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الجدول الزمني للعملية الانتخابية يسير بدقة متناهية، حيث يبدأ تلقي أوراق الترشح من الغد وحتى الخميس 10 يوليو 2025، على أن يتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين ورموزهم عقب انتهاء الفترة مباشرة.

وأوضح بنداري، أن الهيئة ستُتيح فترة طعون على المرشحين لمدة 3 أيام بعد إعلان الكشوف، ثم يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم 18 يوليو، وهو ذات اليوم الذي يبدأ فيه فتح باب الدعاية الانتخابية بشكل رسمي.

وأشار إلى أن الصمت الانتخابي سيبدأ يوم 31 يوليو الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي لكل دولة، على أن تُجرى الانتخابات في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، بينما تُجرى داخل مصر يومي 4 و5 أغسطس، مؤكدًا أن الهيئة ملتزمة بإجراء العملية الانتخابية في إطار كامل من الشفافية والنزاهة.