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عاجل: ماذا يحتاج ارسنال لحسم صفقة رودريغو؟

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن آخر تطورات اهتمام نادي ارسنال الانجليزي بالتعاقد مع البرازيلي رودريغو جوس لاعب ريال مدريد.

الصحفي قال أن الجميع داخل ارسنال يحب رودريغو ، خاصة ميكيل ارتيتا والادارة ، ولكن لا توجد مفاوضات ملموسة حتى الآن لأن سعر اللاعب سيكون مرتفع للغاية.

أرسنال يتوقع أن تتجاوز الصفقة حاجز الـ 90 مليون يورو ، لهذا يحتاج الجانرز الى بيع لاعبين من صفوفه من أجل حسم الصفقة .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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