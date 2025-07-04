عاجل: “رد إيجابي” من حماس على مقترح وقف إطلاق النار

عدن - ياسمين عبد العظيم - أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مسؤول فلسطيني، بأن رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار كان “إيجابيًا ومن شأنه أن يساعد في التوصل إلى اتفاق”، ويأتي هذا التطور بعد أن سلمت الحركة ردها الرسمي للوسطاء، وفقًا لما صرح به قيادي في حماس لـ”رويترز”.

ويأتي هذا التطور بينما تتواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة في القاهرة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الصراع الدائر في غزة.

تفاصيل الموقف الحمساوي وتحديات المفاوضات

وعلى الرغم من الإيجابية الأولية، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن الوسطاء، أن حماس تسعى لتوضيح بعض البنود قبل تقديم رد نهائي.

كما أشارت الصحيفة إلى أن رد فعل مسؤولي حماس في القاهرة كان إيجابيًا إزاء مقترح وقف إطلاق النار.

وفيما يتعلق بمضمون المقترح، نقلت وول ستريت جورنال عن مصادرها أن “باستثناء الضمانات المتعلقة بمحادثات إنهاء حرب غزة، فإن الاقتراح مشابه للخطط التي طرحت سابقًا”.

ضمانات أمريكية

كما كشفت مصادر مطلعة لقناة “العربية” تطورات جديدة في مفاوضات الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث طالبت حركة حماس بتوقيع الولايات المتحدة كضامن لوقف الحرب بشكل نهائي.

وبحسب المصدرين، فقد حصل الوسطاء على ضمانات أمريكية بعدم عودة الحرب بعد هدنة مقترحة لمدة 60 يومًا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه المصادر إلى أن العمل جارٍ حاليًا لحل خلاف حول نقطتين رئيسيتين بين الوسطاء وحركة حماس، دون الكشف عن طبيعة هاتين النقطتين.

تأتي هذه التطورات في ظل جهود مكثفة تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق ينهي القتال المستمر ويضمن تبادل الأسرى والمحتجزين.