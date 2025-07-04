عاجل: فينيسيوس أمام خصمه المفضل – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يستعد فينيسيوس جونيور لمواجهة خصمه المفضل بوروسيا دورتموند من جديد في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وهو الفريق الذي سجل ضده أربعة أهداف في مباراتين، تركت بصمة لا تُنسى في ذاكرة مشجعي ريال مدريد.

النجم البرازيلي خطف الأضواء أولاً في نهائي ويمبلي، حين سجل هدف حسم به لقب دوري أبطال أوروبا الخامس عشر للميرينغي، ثم عاد ليُبدع مجددًا في سانتياغو برنابيو خلال دور المجموعات، مسجلاً هاتريك في واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، ليقود فريقه لفوز تاريخي بنتيجة 5-2 بعد تأخره بهدفين.

دورتموند، الذي كان يسعى للثأر من خسارة النهائي، اصطدم مرة أخرى بتوهج فينيسيوس، الذي بات أول برازيلي يسجل في نهائيين متتاليين لدوري الأبطال، وأحد أبرز نجوم الفريق في الطريق إلى لقب كأس أوروبا التاريخي.