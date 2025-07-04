عاجل: وظائف بنك القاهرة 2025.. الشروط وطريقة التقديم

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن بنك القاهرة فتح باب التقديم لشغل وظيفة Customer Service Officer، ضمن خطة البنك التوسعية لعام 2025، التي تستهدف دعم الكوادر الشابة واستقطاب الخريجين الجدد من مختلف المحافظات.

تفاصيل وظيفة خدمة العملاء ببنك القاهرة

بحسب الإعلان الرسمي للبنك، فإن الوظيفة تندرج تحت إدارة الفروع، وتعد من الوظائف الحيوية التي تركز على تقديم خدمات عالية الجودة، وتحقيق الأهداف المالية وغير المالية وفقًا لسياسات البنك.

وحول أبرز المهام المتعلقة بوظيفة خدمة عملاء بنك القاهرة، فإنها كالتالي:

تقديم خدمة سريعة واحترافية تضمن رضا العملاء.

إدارة الشكاوى ومتابعتها حتى الحل النهائي.

تقديم مقترحات ائتمانية ذات جودة عالية.

تحقيق الأهداف المالية وغير المالية المحددة من قبل الإدارة.

التنسيق مع مختلف الإدارات لضمان تقديم خدمة متكاملة.

اكتشاف فرص البيع المتقاطع وزيادة حجم الأعمال.

الشروط والمؤهلات المطلوبة

فيما يتعلق بالشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم على الوظيفة، فإنها كالتالي:

أن يكون المتقدم خريجًا من جامعة معتمدة بتخصص مناسب مثل: التجارة، الاقتصاد، التمويل، إدارة الأعمال.

من حديثي التخرج أو بخبرة لا تزيد عن 3 سنوات.

يمتلك مهارات تواصل قوية ومظهرًا احترافيًا.

يجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

القدرة على العمل تحت الضغط وضمن فريق.

طريقة التقديم على وظائف بنك القاهرة

دعا بنك القاهرة الراغبين في التقديم إلى زيارة صفحته الرسمية على LinkedIn للاطلاع على تفاصيل الوظيفة والتقديم مباشرة من خلال الرابط هنـــــا.