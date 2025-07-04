عاجل: ديمبيلي يتحدث عن موسمه الاستثنائي مع باريس سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: في تصريح مؤثر، عبّر النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي عن فخره الكبير بموسمه الاستثنائي مع باريس سان جيرمان، مؤكدًا أنه الأفضل في مسيرته الكروية حتى الآن.

وقال ديمبيلي: “هذا هو أعظم موسم في مسيرتي، لقد توجنا بدوري أبطال أوروبا وكل الألقاب الممكنة، وهذا أمر لا يُصدق”.

أضاف: “الفوز بدوري الأبطال ليس بالأمر السهل، نتحدث عنه دائمًا في النادي وفي المنتخب، لكن تحقيقه فعليًا يتطلب مجهودًا هائلًا”.

ختم بقوله: “عندما تقدم موسمًا بهذا المستوى وتُتوَّج بأكبر بطولة في العالم، فهذا ببساطة أمر رائع ويصعب وصفه بالكلمات”.