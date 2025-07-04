عاجل: الهلال السعودي مهدد بفقدان 6 لاعبين في حال التأهل إلى نصف النهائي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تقام حاليًا مباراة بين الهلال السعودي وفلومينينسي البرازيلي على ملعب كامبنج وورلد، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويواجه فريق الهلال السعودي خطر غياب عدد من لاعبيه عن مباراة نصف النهائي إذا تأهل الفريق، وذلك في حال حصولهم على بطاقات صفراء خلال المباراة الحالية.

وتشمل قائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف كل من:

كوليبالي

ماركوس ليوناردو

رينان لودي

روبن نيفيز

محمد القحطاني

متعب الحربي

وقد تحصل لودي على بطاقة صفراء خلال المواجهة المقامة حاليا، وبالتالي سيغيب بشكل مؤكد عن مباراة نصف النهائي إذا تأهل الهلال.