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عاجل: بالدموع.. ثنائي الهلال البرتغالي يستهل موقعة فلومنينيسي (فيديو)

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عاجل: بالدموع.. ثنائي الهلال البرتغالي يستهل موقعة فلومنينيسي (فيديو)

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عدن - ياسمين عبد العظيم - تم تحديثه الجمعة 2025/7/4 11:12 م بتوقيت أبوظبي


استهل الثنائي البرتغالي روبن نيفيز وجواو كانسيلو مواجهة فريقهما الهلال السعودي ضد فلومنينيسي البرازيلي بالدموع.

وشارك الثنائي نيفيز وكانسيلو بشكل أساسي خلال مواجهة الهلال ضد فلومنينيسي، في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وقبل صافرة بداية المباراة، وقف الفريقان دقيقة صمت حداداً على وفاة البرتغالي ديوجو جوتا نجم ليفربول وكذلك شقيقه، في حادث سير في إسبانيا.

ونظراً لأنهما لعبا كثيرا مع جوتا، لم يستطع نيفيز وجوتا تمالك دموعهما خلال الدقيقة الصمت قبل انطلاق المباراة.

وكان الثنائي لعب مع جونا قبل شهر في موقعتي نصف نهائي ونهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية التي توجت بها البرتغال في النهاية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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