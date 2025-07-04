عاجل: بالدموع.. ثنائي الهلال البرتغالي يستهل موقعة فلومنينيسي (فيديو)

شكرا لاهتمامكم بخبر بالدموع.. ثنائي الهلال البرتغالي يستهل موقعة فلومنينيسي (فيديو) والان مع التفاصيل



استهل الثنائي البرتغالي روبن نيفيز وجواو كانسيلو مواجهة فريقهما الهلال السعودي ضد فلومنينيسي البرازيلي بالدموع.

وشارك الثنائي نيفيز وكانسيلو بشكل أساسي خلال مواجهة الهلال ضد فلومنينيسي، في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وقبل صافرة بداية المباراة، وقف الفريقان دقيقة صمت حداداً على وفاة البرتغالي ديوجو جوتا نجم ليفربول وكذلك شقيقه، في حادث سير في إسبانيا.

ونظراً لأنهما لعبا كثيرا مع جوتا، لم يستطع نيفيز وجوتا تمالك دموعهما خلال الدقيقة الصمت قبل انطلاق المباراة.

وكان الثنائي لعب مع جونا قبل شهر في موقعتي نصف نهائي ونهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية التي توجت بها البرتغال في النهاية.

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