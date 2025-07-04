عاجل: أسهم أوروبا تنخفض بضغط من تراجع قطاعي البنوك والتعدين

شكرا لاهتمامكم بخبر أسهم أوروبا تنخفض بضغط من تراجع قطاعي البنوك والتعدين والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض الجمعة متأثرة بتراجع أسهم البنوك وشركات التعدين مع تحول تركيز المستثمرين صوب الموعد النهائي للشركاء التجاريين للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن الرسوم في 9 يوليو/ تموز.

وفقا لرويترز، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% عند الإغلاق، مسجلا انخفاضا أسبوعيا طفيفا.

وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.6% والمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.8% والمؤشر إيبكس الإسباني 1.5%.

وقاد قطاع الموارد الأساسية التراجع في المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بانخفاضه 1.4% متأثرا بالضغوط التي تعرضت لها أسعار المعادن الأساسية، ومنها النحاس.

وانخفضت أسهم البنوك في منطقة اليورو 1.3%، وتصدر سهم بنك (بي.بي.في.إيه) الإسباني الخسائر بانخفاض 2.6%.

لكن صعود قطاع الرعاية الصحية حد من الخسائر بارتفاعه 1.1%. وحققت شركات الأدوية نوفارتس وروش ونوفو نورديسك، وهي من أكبر الشركات ثقلا في المؤشر ستوكس 600، مكاسب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستبدأ اليوم الجمعة في إرسال رسائل إلى الدول لتحديد الرسوم الجمركية التي ستفرض على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

ومع انتهاء المهلة التي حددها ترامب لرفع الرسوم الجمركية الأمريكية الأسبوع المقبل، اتخذ المستثمرون موقفا حذرا مع عدم توصل عدد من كبار الشركاء التجاريين، ومنهم الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاقيات تجارية بعد.

ويسعى الاتحاد للتوصل إلى “اتفاق مبدئي” مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي سعيا للحصول على إعفاء فوري من الرسوم في قطاعات رئيسية ضمن أي صفقة تجارية.

وقال محللون من جيه.بي مورجان في مذكرة “تجري محادثات أيضا حول مجموعة من القضايا غير الجمركية.. ومن المرجح أن تكون النتيجة ‘اتفاقا مبدئيا’ من صفحتين يؤجل البت في عدد كبير من القضايا بينما يُبقي على الرسوم الجمركية الحالية كما هي”.

وانصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع أيضا على تشريع ترامب لخفض الضرائب، الذي تجاوز العقبة الأخيرة في الكونغرس أمس الخميس. ومن المتوقع أن يصادق ترامب على التشريع ليصبح قانونا نافذا في وقت لاحق من اليوم.

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