عاجل: نيكو ويليامز على خطى جولين غيريرو في الوفاء لاتلتيك بيلباو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أعلن رسميا فشل صفقة انتقال الدولي الاسباني نيكو ويليامز من اتلتيك بيلباو الى برشلونة بعدما وافق على تمديد عقده مع النادي الباسكي حتى العام 2035 في سيناريو لم يكن متوقع .

ويليامز فضل الوفاء لبيلباو عن جميع الاغراءات المالية و غير المالية التي قدمها له برشلونة مفضلا بذلك السير على خطى اشهر لاعب في تاريخ النادي الباسكي و هو جولين غيريرو .

غيريرو فضل الاستمرار مع بيلباو و امضى عام 1995 على عقد يمتد حتى العام 2007 ضمن به البقاء في صفوف حتى الاعتزال مع تقاضيه اعلى راتب في الفريق و حمل شارة الكابتن و هو في بداية مسيرته و هو حتى اعتزاله قبل انقضاء عقده بعام واحد .

خطوة غيريو وقتها قطعت الطريق امام ريال مدريد الذي قاتل للتعاقد معه غير انه فشل بعدما وصلت محاولاته في عهد الرئيس رامون ميندوزا منحه صك على بياض .

غيريرو لم يتوج بأي لقب خلال مسيرته الاحترافية لكنه لا يزال حتى الان رم الوفاء في نادي اتلتيك بيلباو و يحظى باحترام و تقدير كل فعاليات النادي الباسكي و الكرة الاسبانية .