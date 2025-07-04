عاجل: إسرائيل تعلن مقتل «المنسق العام لفيلق القدس الإيراني» في لبنان

شكرا لاهتمامكم بخبر إسرائيل تعلن مقتل «المنسق العام لفيلق القدس الإيراني» في لبنان والان مع التفاصيل



أعلن الجيش الإسرائيلي رسميًا، الجمعة، مقتل المنسق العام لفيلق القدس الإيراني في لبنان، قاسم صلاح الحسيني.

وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف الحسيني بينما كان في سيارة بالقرب من العاصمة اللبنانية بيروت يوم أمس، لكنه لم يعلن رسميًا عن مقتله إلا اليوم الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي، يوم أمس، في بيان مقتضب: “أغار الجيش الإسرائيلي في لبنان على مخرب كان يعمل في مجال تهريب الأسلحة والدفع بمخططات ضد مواطنين إسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي نيابة عن فيلق القدس الإيراني”، دون الإعلان عن اسمه.

لكنه قال، الجمعة، في بيان تلقّته “العين الإخبارية”: “أمس (الخميس)، شن الجيش الإسرائيلي بواسطة قطعة جوية (مسيرة) تابعة لسلاح الجو، وبتوجيه استخباراتي دقيق من جهاز الأمن العام (الشاباك)، وقيادة المنطقة الشمالية، وهيئة الاستخبارات العسكرية، غارة أسفرت عن تصفية قاسم صلاح الحسيني، وهو لبناني الجنسية كان يعمل على الترويج لمخططات ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية، وذلك بتكليف من فيلق القدس الإيراني”.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، “شكّل الحسيني عنصرًا محوريًا في شبكة تهريب الوسائل القتالية من إيران عبر سوريا إلى عدة مناطق في الجبهة الشمالية ومناطق الضفة الغربية، وكان على صلة بتجّار سوريين ولبنانيين”.

كما أشار إلى أنه “عمل الحسيني بتوجيه من فيلق القدس، وساهم في محاولات تهريب وسائل قتالية إلى داخل إسرائيل بهدف تنفيذ مخططات عدائية”.

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن “تصفية الحسيني تعدّ ضربة لقدرة التنظيمات المختلفة على الجبهة الشمالية ومناطق الضفة الغربية على التعاظم”.

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