عاجل: الجميع يرفض بايرن ميونخ! – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يمر بايرن ميونخ هذا الصيف بظروف غريبة لم تحدث له من قبل، حيث يرفض العديد من اللاعبين الانضمام له.

وتأتي غرابة هذا الأمر، من أن العملاق البافاري يعتبر أحد أفضل أندية أوروبا، ودائمًا ما يطمح العديد من اللاعبين الانضمام إليه.

وبحسب تقرير لشبكة فوت ميركاتو، فإن هناك عدد من النجوم رفضوا عروضًا من بايرن للانضمام له هذا الصيف مثل فلوريان فيرتز، وبرادلي باركولا، ونيكو ويليامز، مما يجعله دائم البحث عن بدائل.