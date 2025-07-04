عاجل: بعد 4 سنوات.. كورونادو يعود إلى الشارقة الإماراتي

شكرا لاهتمامكم بخبر بعد 4 سنوات.. كورونادو يعود إلى الشارقة الإماراتي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن نادي الشارقة الإماراتي تعاقده مع إيغور كورونادو، لاعبه السابق، ليعود إلى “الملك” بعد 4 سنوات من رحيله.

كورونادو رحل عن الشارقة في عام 2021، وانضم بعد ذلك إلى الاتحاد السعودي ثم كورينثيانز البرازيلي.

وقال الشارقة عبر حسابه على منصة “إكس”: “عودة الإبداع، نرحب بعودة ساحر دورينا إيغور كورونادو إلى صفوف الملك بعقد يمتد لموسمين”.

وأتم: “بانتظار لمسته الخاصة في صناعة الفارق من جديد، مرحبا بك في بيتك”.

ولم يكشف الشارقة في بيانه على منصة “إكس” أي تفاصيل مالية بخصوص الصفقة.

ماذا قدّم كورونادو مع الشارقة؟



كان كورونادو قد انضم إلى الشارقة في صيف 2018 قادماً من باليرمو الإيطالي مقابل 6 ملايين يورو، ليستمر مع الفريق 6 مواسم قبل رحيله.

وفقاً لإحصائيات “ترانسفير ماركت”، شارك لاعب الوسط صاحب الـ32 عاماً في 78 مباراة بقميص الشارقة، سجل خلالها 48 هدفاً.

وتوج كورونادو مع الشارقة، بلقب الدوري الإماراتي في موسم 2018-2019، والسوبر المحلي في الموسم التالي.

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