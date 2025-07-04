عاجل: مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025 والان مع التفاصيل



تابع لحظة بلحظة مجريات مباراة الهلال السعودي وفلومينينسي البرازيلي في مباراة دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية 2025

ويسعى الهلال لمواصلة مغامرته المثيرة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 عندما يصطدم بفريق فلومينينسي.

ويدخل “الزعيم” اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق إنجاز عالمي جديد والوصول إلى نصف النهائي، بعد أن أقصى مانشستر سيتي في دور الـ16 بالفوز بنتيجة 4-3

ولن تكون مهمة الهلال سهلة، حيث وصل منافسه فلومينينسي إلى هذا الدور بإنتصار مفاجيء في ثمن النهائي على إنتر ميلان بنتيجة 2-0

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية هذه النسخة من البطولة هذا الصيف، والتي تقام لأول مرة بفي تاريخ مونديال الأندية بمشاركة 32 ناديًا من مختلف قارات العالم.

موعد مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025

تُقام مباراة الهلال وفلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 يوم الجمعة الموافق 4 يوليو/تموز 2025 على ملعب “كامبينغ وورلد”.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيل الهلال ضد فلومينينسي

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: كانسيلو – كوليبالي – متعب الحربي – لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز – محمد كنو – سافيتش- ناصر الدوسري.

في الهجوم: مالكوم – ماركوس ليوناردو.

بث مباشر لحظة بلحظة: مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025

الدقيقة 10: انحصار اللعب في وسط ملعب الفريقين

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