عاجل: مبابي يبعث برسالة قوية من تدريبات ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أنهى ريال مدريد تدريباته الأخيرة في نيويورك استعدادًا لمواجهة بوروسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وشهدت الحصة التدريبية، التي تابعتها حصريًا صحيفة “ماركا”، مؤشرًا مبشرًا لجماهير الميرينغي، وهو الفرنسي كيليان مبابي الذي بدا في حالة بدنية ممتازة، وشارك بنشاط ملحوظ، ما يعزز فرصه في الظهور أساسيًا خلال مواجهة الفريق الألماني.

الملكي سيخوض اللقاء مساء الجمعة على ملعب “ميتلايف” في نيوجيرسي، وفي حال التأهل، سيواجه الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.