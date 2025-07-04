اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجل: مبابي يبعث برسالة قوية من تدريبات ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

  • عاجل: مبابي يبعث برسالة قوية من تدريبات ريال مدريد 1/2
  • عاجل: مبابي يبعث برسالة قوية من تدريبات ريال مدريد 2/2

شكرا لاهتمامكم بخبر مبابي يبعث برسالة قوية من تدريبات ريال مدريد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أنهى ريال مدريد تدريباته الأخيرة في نيويورك استعدادًا لمواجهة بوروسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وشهدت الحصة التدريبية، التي تابعتها حصريًا صحيفة “ماركا”، مؤشرًا مبشرًا لجماهير الميرينغي، وهو الفرنسي كيليان مبابي الذي بدا في حالة بدنية ممتازة، وشارك بنشاط ملحوظ، ما يعزز فرصه في الظهور أساسيًا خلال مواجهة الفريق الألماني.

الملكي سيخوض اللقاء مساء الجمعة على ملعب “ميتلايف” في نيوجيرسي، وفي حال التأهل، سيواجه الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا