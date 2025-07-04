عاجل: يستهلكها الملايين.. قطعة واحدة من هذا الطعام قد تسبب الإصابة بالسرطان

عدن - ياسمين عبد العظيم - حذر الخبراء من تناول طعام شائع، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وفقًا لـ صحيفة ديلي ميل البريطانية.

اللحوم المصنعة

وبحسب الصحيفة، فإن اللحوم المصنعة مثل النقانق والسلامي والبيبروني واللحم البارد والهوت دوج وغيرها، يستهلكها الملايين من الناس حول العالم، ومع ذلك حذر العلماء من أن أي كمية من اللحوم المصنعة، مهما كان نوعها فهي غير آمنة للاستهلاك.

ووجد باحثون من جميع أنحاء الولايات المتحدة، أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم المصنعة، حتى ولو قطعة واحدة يوميا معرضون لخطر أكبر بنسبة 11% للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

سرطان القولون

ووجدوا أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم المصنعة معرضون لخطر أكبر بنسبة 7% للإصابة بسرطان القولون والمستقيم، بالإضافة إلى خطر أكبر بنسبة 2% للإصابة بأمراض القلب.

وأظهرت أبحاث سابقة أن استهلاك كميات زائدة من الصوديوم والنترات والمواد الحافظة الكيميائية الموجودة في تلك المنتجات، يمكن أن يضر بالحمض النووي للخلايا ويسبب أورامًا سرطانية في القلب والقولون.

كما يمكن لهذه المواد أيضًا أن تلحق الضرر بخلايا البنكرياس، مما يساهم في الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وحلل الباحثون أكثر من 60 دراسة أخرى لمعرفة ما إذا كانت اللحوم المصنعة والمشروبات المحلاة بالسكر والأحماض الدهنية المتحولة تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وسرطان القولون والمستقيم، ومرض القلب الإقفاري (IHD)، وهي حالة لا تتلقى فيها عضلات القلب ما يكفي من الدم والأكسجين بسبب تضيق الشرايين أو انسدادها.

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا 50 جرامًا من اللحوم المصنعة يوميًا – أي ما يعادل شريحتين من اللحم – كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 30% مقارنةً بمن لم يتناولوا أي لحوم مصنعة.

كما وجد الباحثون أيضًا أن من تناولوا 50 جرامًا من اللحوم المصنعة يوميًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 26%.