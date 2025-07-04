عاجل: في موسم المونديال.. أين سيلعب يوسف المساكني؟

شكرا لاهتمامكم بخبر في موسم المونديال.. أين سيلعب يوسف المساكني؟ والان مع التفاصيل



يتواجد النجم التونسي يوسف المساكني في وضعية لاعب حر بعد انتهاء مغامرته مع نادي العربي القطري.

ويتطلع قائد “نسور قرطاج” للعب بانتظام خلال الموسم المقبل، وذلك على أمل تجديد العهد مع منتخب تونس.

وقطع منتخب تونس خطوة كبيرة نحو الترشح للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026 التي ستحتضنها أمريكا والمكسيك وكندا.

عودة مستبعدة للترجي التونسي



تم ربط اسم يوسف المساكني بالترجي في فترة سابقة، غير أن المحادثات بين الطرفين لم تتوج باتفاق رسمي.

ويستبعد أن يجدد اللاعب الملقب بـ”النمس” العهد مع “فريق القلب” لعدة اعتبارات من بينها صعوبة منافسة يوسف بلايلي على مقعد الأساسي.

وقدم نجم منتخب الجزائر مستويات قوية مع فريق العاصمة التونسية خلال الموسم الماضي، حيث أسهم في 36 هدفاً ما بين صناعة وتسجيل من إجمالي 37 مباراة خاضها ضمن مختلف المسابقات.

يذكر أن يوسف المساكني حمل قميص الترجي ما بين 2008 و2013، وخاض معه 136 مباراة سجل فيها 48 هدفاً وأهدى 37 تمريرة حاسمة.

وجهة خليجية منتظرة



تؤكد كل المؤشرات أن يوسف المساكني يتطلع لخوض مغامرة خليجية جديدة خلال الموسم المقبل.

ويلعب النجم المخضرم منذ عام 2012 في قطر، حيث حمل قميصي كلا من الدحيل والعربي، كما خاض مغامرة خاطفة في بلجيكا مع نادي أوبين.

وشارك المساكني في 190 مباراة في الدوري القطري أسهم خلالها في 174 هدفاً ما بين صناعة وتسجيل.

وتراجعت قيمة المساكني السوقية لمبلغ 600 ألف يورو في بورصة “ترانسفير ماركت” بعد أن كانت تقدر بـ4.5 ملايين يورو عام 2018.

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