عاجل: تحذير طبي: تصرف بسيط قبل التمرين قد يهدد حياتك

عدن - ياسمين عبد العظيم - حذرت طبيبة صيدلية رواد الصالات الرياضية من تناول مساحيق البروتين قبل التمرين، بسبب الضرر الشديد الذي يمكن أن تسببه على القلب، وبالرغم من احتوائها على مكملات غذائية فإنها تتضمن كميات عالية للغاية من الكافيين.

المكملات الغذائية

قد تؤدي النسب العالية من الكفايين إلى زيادة ضغط الدم والتسبب في اضطرابات القلب، وفقًا لخبيرة الأدوية الأيرلندية لورين أوريلي، وفي مقطع الفيديو الذي نشرته مؤخرًا عبر “تيك توك”، حذرت من أن مساحيق المكملات الغذائية، تحتوي على أكثر من 300 جرام من الكافيين لكل ملعقة وهو ما يعادل تناول 3 أكواب من القهوة في وقت واحد.

وأشارت أوريلي في المقطع إلى أن هذا المقدار من الكافيين قد يسبب شعورًا قويًا بالخفقان والتوتر، وزيادة ضغط الدم.

حذر الخبراء منذ فترة طويلة من مخاطر تناول جرعات عالية من الكافيين، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل في القلب وضغط الدم، إذ يؤدي الكافيين إلى إطلاق هرمونات تزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم.

أضرار الكافيين

كما قد تصيب هذه الكمية من الكافيين بعض الأشخاص بالرجفان الأذيني، وهي حالة حيث ينبض القلب بسرعة كبيرة وبشكل غير منتظم، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبات قلبية أو قصور في القلب.

ويأتي تحذير الطبيبة في أعقاب التنبيه الذي أصدرته وكالة معايير الغذاء بشأن سلامة المكملات الغذائية التي تحتوي على كافيين، إذ حذرت الوكالة من خطر مساحيق المكملات بعد وفاة رجل بالسكتة القلبية، كان قد تناول جرعة خاطئة من المسحوق.

الجرعة الموصى بها من الكافيين

وبدلًا من المكملات تشير أوريلي إلى أن تناول الموز قبل 30 دقيقة من ممارسة الرياضة سيجعلك تشعر بالنشاط والحيوية، وتوصي وكالة المعايير الغذائية بأن لا تتخطى جرعة الكافيين عن 400 مليجرام يوميًا ما يعادل أربعة أكواب من القهوة.

وقال ستيوارت فيشر الطبيب المتخصص في الطب الباطني في نيويورك، إن الكافيين يمكن أن يقضي على الانقطاعات الحيوية لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة كيو تي الطويلة، إذ يحتاج المرضى الذين يعانون من هذه الحالة إلى وقت أطول من المعتاد لإعادة تشغيل عضلة القلب بعد انقباضها.

وأضاف أن الكافيين يعمل على تسريع النبض، ويسبب ضغط كبير على القلب، مشيرًا إلى أن 100 مليجرام من الكافيين، قد تكون كافية لإحداث نوبة قاتلة.